Le PSG jette un gros froid pour son prochain transfert

A quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, le PSG tente toujours d'enrôler Randal Kolo Muani qui est allé au bras de fer pour rejoindre le club de la capitale. Néanmoins, il faut convaincre l'Eintracht Francfort de lâcher son attaquant, ce qui n'est pas encore gagné. Nasser Al-Khelaïfi révèle même être très loin d'un accord avec le club allemand.

En attendant la signature imminente de Bradley Barcola, le PSG continue de tenter de trouver une solution pour le transfert de Randal Kolo Muani. L'attaquant français est actuellement à Paris dans l'attente que les deux clubs trouvent un accord pour son transfert. Mais l'Eintracht Francfort continue d'être exigeant pour ce transfert. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi confirme qu'un accord est loin d'être trouvé.

«On est loin d'un accord avec Francfort, très loin»

« Il nous reste encore 24 heures avant la fermeture du mercato. Si on signe un joueur, je vous appelle pour vous donner son nom. Ce n'est pas un secret, on est intéressé par Kolo Muani, mais on est loin d'un accord avec Francfort, très loin », confie-t-il au micro de Canal+ , avant de refaire passer son message auprès du Parisien : « Écoutez, il nous reste encore 24 heures avant que le mercato se termine. Si on arrive à signer un nouveau joueur, je vous le dirai ».

