Le PSG humilie une star, la folle annonce !

Depuis quelques jours, le cas Donnarumma est au cœur de préoccupations du côté du PSG. Alors que les discussions pour une prolongation n’avancent pas, le club de la capitale a décidé d’accélérer pour recruter Lucas Chevalier. Un manque de respect selon le journaliste Ludovic Duchesne.

Bien qu'il ait réalisé une année 2025 de très haut niveau, notamment en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne semble plus représenter l'avenir du PSG. Et pour cause, les négociations pour sa prolongation n'avancent pas, au point que le club de la capitale se soit tourné vers le LOSC pour boucler le transfert de Lucas Chevalier dont l'arrivée semble désormais imminente. Mais pour le journaliste Ludovic Duchesne, il s'agit tout simplement d'un manque de respect de la part du PSG.

«La conclusion à cette histoire, c'est qu'on lui offre un contrat inférieur à ce qu'il a aujourd'hui» « Donnarumma sort d'une saison incroyable et il a peut-être été le meilleur gardien en Europe. Il a brillé dans les matchs importants pour le Paris Saint-Germain. Et la conclusion à cette histoire, c'est qu'on lui offre un contrat inférieur à ce qu'il a aujourd'hui. Avec une part variable, ce qui est nouveau avec Luis Campos au Paris Saint-Germain. Mais on aurait pu lui offrir une partie fixe équivalente à ce qu'il a aujourd'hui vu que le joueur veut prolonger », lâche le journaliste sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC avant de poursuivre.