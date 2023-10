Le PSG flambe sur le mercato, une sanction va tomber ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réussi à mieux vendre que jamais. Et si le transfert de Neymar vers Al-Hilal, conclu pour 90M€, a évidemment marqué les esprits, mais ce n'est pas celui qui retient l'attention de l'UEFA qui enquêterait actuellement sur les transferts de Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo, qui ont tous rejoint le Qatar. Et bien évidemment le lien entre le PSG et Doha suscite les doutes de l'Instance européenne.

Le PSG a profité de ce mercato estival pour effectuer une large revue d'effectif, ce qui est évidemment passé par l'arrivée de nombreux joueurs, à savoir 12 en comptant Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais pas seulement. Une fois n'est pas coutume, le club de la capitale a surtout réussi à vendre, et surtout à très bien vendre. L'exemple parfait est évidemment celui de Neymar, qui a rejoint Al-Hilal pour 90M€. Comme plusieurs clubs, le PSG a profité de l'hégémonie du marché saoudien, mais pas seulement.

EXCLU @le10sport PSG : Rassuré et conforté, Luis Campos va resterhttps://t.co/3CinQp56h2 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 4, 2023

L'UEFA poursuit son enquête après les transferts du PSG au Qatar

En effet, le PSG a également bouclé trois transferts dans le pays voisin du Qatar. Ainsi, Marco Verratti et Abdou Diallo se sont retrouvés à Al-Arabi SC tandis que Julian Draxler qui évolue désormais à Al Ahli SC. Avec ces trois transactions, le club de la capitale a récupéré environ 60M€. Et cela suscite forcément les doutes de l'UEFA qui a ouvert une enquête sur ces trois transferts comme le confirme TMW . Le lien entre le PSG et le Qatar est évident, puisque le club de la capitale a été racheté en 2021 par le fonds d'investissement de l'Etat, QSI. Mais surtout, il s'agissait de trois joueurs dont les Parisiens voulaient se séparer et qu'aucun club européen ne souhaitait récupérer au tarif réclamé par le PSG, et surtout avec de tels salaires.

Le PSG se défend en interne

Cependant, le média italien ajoute que le PSG a des arguments pour se défendre. Tout d'abord, le club parisien insiste sur le fait qu'aucun joueur n'a été surpayé. Le montant des transferts de Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo correspondent aux prix du marché. Et surtout, le PSG rappelle que ni Al-Arabi, ni Al Ahli SC ne possède le même prioritaire, à savoir QSI. Par conséquent, il n'y a pas de lien direct. Ce sera toutefois l'UEFA qui aura le dernier mot et qui peut décider de sanctionner les Parisiens.