Le PSG et Mbappé en rêvent, une surprenante annonce tombe

Thomas Bourseau

Et si Bernardo Silva débarquait au PSG à l’intersaison et exauçait ainsi le souhait de Luis Campos ? C’est une possibilité comme le10sport.com vous l’a avancé. D’autant plus que Pep Guardiola a avoué ne clairement pas savoir de quoi sera fait l’avenir de son chouchou.

Bernardo Silva est la recrue rêvée de Luis Campos. Et cela, le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 3 août 2022. Si le conseiller football du PSG avait la possibilité de boucler une opération, c’est le recrutement du milieu offensif polyvalent de Manchester City. D’ailleurs, une offre de 80M€ avait été dégainée par le PSG, mais trop tard au stade du dernier mercato estival dans l’esprit des dirigeants des Skyblues pour laisser filer un tel joueur sans pouvoir le remplacer.

PSG : Transfert à 120M€ pour Mbappé, il jette l'éponge https://t.co/J1bgoi5J5J pic.twitter.com/ZUWyYoOcaZ — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Kylian Mbappé valide la piste Bernardo Silva pour le PSG

le10sport.com vous a dévoilé le 7 mai dernier que le PSG était toujours sur les rangs et que Kylian Mbappé validait d’ailleurs la piste menant à son ancien coéquipier de l’AS Monaco. D’ailleurs, la presse s’accorde à dire ces derniers temps, avec le supposé retrait du FC Barcelone dans cette opération, que le PSG serait plus qu’une simple possibilité pour l’avenir de Bernardo Silva, le principal intéressé semblant être bien emballé par l’idée de rejoindre le PSG.

«Le dernier match de Bernardo ? J'espère que non, mais je ne sais pas»