Le PSG est prêt à tout pour se débarrasser de cette star

Baptiste Berkowicz

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Marco Verratti voit son avenir s'assombrir de plus en plus au sein du club de la capitale. Le Qatar lui fait les yeux doux par l'intermédiaire d'Al-Arabi. Un accord serait proche d'être trouvé avec le club Qatari. Le joueur de 30 ans pourrait même faire l'objet d'un transfert après la fermeture du marché en France.

Un des joueurs les plus emblématiques du PSG version Qatar va probablement faire ses valises. Après onze saisons passées dans le club de la capitale, Marco Verratti est poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Les négociations s'intensifient autour de son départ. Ce dernier pourrait même être conclu après le 1er septembre.

Une colère provoquée par le nouveau transfert du PSG ? https://t.co/LMwdDsALr1 pic.twitter.com/yJ4aNEMg9W — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Un deal tardif est envisagé pour Verratti

Auteur d'une deuxième partie de saison très compliquée, Marco Verratti fait l'objet d'une volonté de sa direction de tourner la page. D'après les informations du journaliste de France Bleu Julien Froment, le PSG envisage de transférer le milieu de terrain italien après la fermeture du marché des transferts en France, soit après le 1er septembre 23h59. Il faut dire que le mercato ferme le 8 septembre en Arabie Saoudite et le 20 septembre au Qatar. Preuve que Paris n'entend pas trouver de remplaçant à Marco Verratti en cas de départ. Les négociations s'accélèrent de la part du club de la capitale pour trouver un point de chute au joueur de 30 ans. Une piste prend de plus en plus d'épaisseur.

Le Qatar en pôle position

Alors que Marco Verratti avait trouvé un accord contractuel avec l'Arabie saoudite plus tôt dans l'été, le PSG n'était pas parvenu à s'entendre sur une indemnité de transfert. Quelques semaines plus tard, c'est le Qatar via le club d'Al-Arabi qui semble être la piste la plus probable pour la suite de la carrière du vainqueur de l'Euro 2021. Les positions avec le PSG se seraient sérieusement rapprochées ces dernières heures. Un terrain d'entente autour d'une indemnité de transfert de 45M€ serait dans les tuyaux.