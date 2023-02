Le PSG est prêt à tenter un coup de poker

Thomas Bourseau

Alors que Christophe Galtier semble être fragilisé au PSG, les décideurs parisiens multiplieraient les pistes pour lui succéder. Et l’une d’entre elles mènerait à un ancien de la maison : Thiago Motta.

Nommé en juillet dernier, Christophe Galtier traverse une passe particulièrement délicate. Avant la victoire acquise dans la dernière ligne droite de la rencontre opposant le PSG au LOSC dimanche dernier (4-3), les hommes de Galtier restaient sur trois défaites de suite, ce qui n’était plus arrivé depuis 2011. Le10sport.com vous a confié la semaine dernière que l’entraîneur du PSG n’était pas menacé et qu’aucun contact avec José Mourinho et Thomas Tuchel n’avait été effectué.

Le PSG scrute le marché des entraîneurs

Cependant, la presse continue d’affirmer que la position de Christophe Galtier a été fragilisée dernièrement et qu’il pourrait être question de sa succession en coulisse. Les noms de Tuchel et Mourinho reviennent avec insistance au même titre que celui de Zinedine Zidane, priorité des propriétaires qataris du PSG.

L’option Thiago Motta prise en considération