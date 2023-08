Le PSG dans une situation inédite avec le départ de Neymar

Thomas Bourseau

L’opération Neymar ne va pas simplement entrer dans les livres d’histoire du Paris Saint-Germain pour sa partie financière. Certes, le fait que le Brésilien soit le joueur le plus cher de l’histoire de par son transfert à 222M€ en 2017 et la vente la plus importante du club parisien avec son départ imminent pour Al-Hilal pour au moins 90M€. Néanmoins, le fait que le numéro 10 soit sur le point de plier bagage plongerait le PSG dans une situation inédite. Explications.

Entre Neymar et le PSG, le divorce semble déjà être acté et il ne manquerait plus que l’officialisation de son transfert à Al-Hilal pour 90M€ afin de mettre un terme au feuilleton entourant son avenir. Neymar aurait donné son aval au club saoudien pour un contrat de deux ans qui lui rapporterait par saison 150M€ à en croire The Daily Mail lorsque d’autres médias évoquent un salaire annuel de plus de 100M€. En quittant le PSG, Neymar laissera l’emblématique numéro 10 du Paris Saint-Germain vacant. Ce qui serait une première dans l’histoire du club parisien depuis la règle mise en place en 1996 par la Ligue de football professionnel (ou LFP) concernant l’attribution officielle des numéros de maillot. De quoi faire un tour d’horizon sur les plus grands numéros 10 de l’histoire du Paris Saint-Germain, depuis la saison 1996/1997.

Raí, le commencement et la légende

Occupant à l’époque le poste de président du PSG, Michel Denisot répondait favorablement à la demande de son numéro 10 d’alors. En effet, Valdo avait publiquement incité le Paris Saint-Germain à recruter son « frère » Raí qui évoluait alors à Sao Paulo. En janvier 1992, Denisot parvenait à boucler le transfert de Raí qui ne débarqua qu’à l’été 92. Malgré des débuts poussifs, le Brésilien a commencé à faire parler sa magie et ce, de manière régulière dès la deuxième partie de la saison en raflant au passage sept trophées avec le PSG. Ses adieux en 1998, en pleurs devant le virage du Parc des princes, restent dans les mémoires des plus grands suiveurs du Paris Saint-Germain.

Jay-Jay Okocha, l’intenable magicien du Nigéria

Dans la foulée du départ de Raí en 1998, Jay-Jay Okocha est recruté par le PSG après un accord avec Fenerbahçe pour son transfert à 17M€. Le président Charles Biétry avait été impressionné par ses performances avec le Nigéria au Mondial de la même année et a fait de lui l’héritier de Raí avec la tunique parisienne et le numéro 10. Un lourd héritage à assumer pour le Nigérian qui aura en l’espace de quatre ans enflammer les pelouses de Ligue 1 avec le PSG de par sa vivacité et ses dribbles avant de céder le numéro 10 du Paris Saint-Germain au Ballon d’or 2005.

Ronaldinho, la naissance d’une star

Il n’aura une nouvelle fois pas fallu attendre longtemps pour voir le numéro 10 du PSG être attribué à une nouvelle star après le départ de Jay-Jay Okocha. En effet, tout juste sacré champion du monde avec le Brésil en Corée du sud, Ronaldinho qui était pourtant arrivé un an avant, héritait du numéro 10 du Nigérian. Malgré son bref passage de deux saisons au Paris Saint-Germain, Ronaldinho est toujours dans les mémoires des supporters du PSG de par sa manière festive de jouer au football et son rapport très particulier au spectacle. Ses dribbles, son sourire, sa détermination et sa vision du jeu restent encore aujourd’hui sans pareille. En conflit avec son entraîneur de l’époque Luis Fernandez en raison de sa vie nocturne parisienne et de son comportement, Ronaldinho quitta le PSG en 2003 pour rejoindre le FC Barcelone où il deviendra Ballon d’or en 2005.

Entre 2003 et 2008, ils sont quatre à s’être partagés le 10 de Ronaldinho

Dans la foulée du transfert de Ronaldinho au FC Barcelone pour 32M€, le PSG a offert le légendaire numéro 10 à quatre joueurs différents. À commencer par Branko Boskovic recruté par Vahid Halilhodzic. Par la suite, c’est Vikash Dhorasoo qui héritera du 10 et qu’il laissera vacant le temps de trois mois entre sa rupture de contrat en octobre 2006 et l’arrivée de Marcelo Gallado en janvier 2007. Même son de cloche pour l’Argentin qui ne s’imposera pas à Paris et qui verra en janvier 2008 Williamis de Souza Silva porter le 10.

Sessegnon et Nenê, derniers 10 du PSG avant l’ère QSI

À l’été 2008, Stéphane Sessegnon héritait du numéro 10 du PSG et de par ses facilités techniques et sa magie du dribble, les comparaisons avec Jay-Jay Okocha, parti 6 ans plus tôt, n’ont pas traîné. Un an après son arrivée, Nenê porta le 10 laissé vacant par Sessegnon qui s’en est allé à Sunderland à l’hiver 2011. Jusqu’en 2013 et son départ, Nenê aura enchanté le Parc des princes avec ses 48 buts et ses 34 passes décisives en 112 rencontres disputées avec le Paris Saint-Germain avant l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic, le premier grand numéro 10 de QSI

Nenê restera à jamais le premier joueur de l’ère QSI à porter le numéro 10. Néanmoins, au vu de son importance qui diminuait à Paris, il quitta le PSG à l’hiver 2013. Les règles interdisant le changement de numéro en cours de saison, Zlatan Ibrahimovic a dû attendre la fin de sa première saison au Paris Saint-Germain afin de troquer son numéro 18 contre le numéro 10 à l’été 2013. Jusqu’en 2016, Ibrahimovic n’a cessé de marquer, d’enchanter le Parc des princes de par son caractère, ses gestes venus d’ailleurs et son leadership en raflant au passage quatre titres de champion de France et cinq coupes nationales, sans oublier les trois Trophées des champions.

Pastore, du 27 au 10 le temps d’une saison

Arrivé au PSG avant Zlatan Ibrahimovic à l’été 2011, Javier Pastore a eu l’étiquette de la première recrue star du projet QSI. Numéro 27 qui est resté dans les mémoires et surtout dans le coeur de bien des supporters du Paris Saint-Germain, Javier Pastore a marqué des buts cruciaux en Ligue des champions face à Chelsea en 2014 ou bien face au FC Barcelone la même année. Néanmoins, malgré son numéro 10 récupéré à l’été 2016, il ne retrouva jamais sa magie du début et quitta le club en 2018, un an après avoir donné le 10 à son détenteur actuel : Neymar.

Neymar, le dernier 10 du PSG !

Arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain à l’été 2017, quelques mois seulement après sa prestation magistrale face au PSG avec le FC Barcelone lors de la fameuse remontada en 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions (6-1), Neymar était censé amené le PSG là où il n’était jamais allé en Ligue des champions : sur le toit de l’Europe. Bien qu’il ait réalisé des débuts monstrueux à Paris et qu’il a pu illuminer la planète football à de multiples occasions de par ses inspirations et ses gestes dont lui seul a le secret, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain par la petite porte dans les prochaines heures pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal contre un chèque s’élevant au minimum à 90M€. Et maintenant ? Le PSG devrait offrir le numéro 10 de Neymar à l’un de ses joueurs, à moins que le club décide de faire une saison sans 10, pour la première fois de son histoire depuis l’attribution obligatoire des numéros par la LFP en 1996.