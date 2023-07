Le PSG craque, tout est réglé pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Kylian Mbappé préoccupe fortement le PSG. Le club parisien souhaiterait tourner la page au plus vite et enregistrer le départ de celui qui a refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Les négociations se poursuivent entre les deux parties et un accord serait sur le point d'être trouvé.

Sauf incroyable retournement de situation, le PSG ne parviendra pas à boucler le départ de Kylian Mbappé avant le 1er août. Le joueur devrait donc percevoir la première partie de sa prime de fidélité, soit environ 60M€. Avant de changer d'air ? Mbappé n'a plus le choix.

Mbappé sur le point d'obtenir gain de cause ?

Pour éviter de rester en tribunes la saison prochaine, Mbappé est contraint d'aller voir ailleurs. Son entourage négocie son départ avec le PSG depuis plusieurs jours. Le clan Mbappé aurait envoyé ses conditions au club, qui serait sur le point de les accepter selon les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon.

Le Real Madrid reste à convaincre

Mais ce dossier est encore loin d'être terminé. Une fois l'accord trouvé avec le PSG, Mbappé va devoir réussir à convaincre le Real Madrid, son choix numéro un. Mais les exigences du club parisien pourraient mettre à mal ce transfert. Comme annoncé ce vendredi, le PSG réclamerait près de 250M€. Une somme importante pour un joueur libre dans moins d'un an.