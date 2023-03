Le PSG condamné avec Neymar, il hallucine

Axel Cornic

L’avenir de Neymar fait énormément parler après sa blessure à la cheville, qui l’a forcé à déclarer forfait pour le reste de la saison. Ils sont de plus en plus nombreux à se demander si le Brésilien a encore sa place au Paris Saint-Germain, mais pour le moment son contrat jusqu’en 2027 semble être un obstacle de taille à son départ.

Le mercato estival commence dans plusieurs mois, mais un énorme bras de fer semble déjà se dessiner. Le PSG voudrait en effet retenter sa chance avec Neymar, déjà poussé vers la sortie il y a un an et plus vraiment central dans le projet QSI. Mais le principal concerné ne semble si pressé de partir...

Neymar veut terminer sa carrière au PSG

Plusieurs sources ont annoncé ces derniers mois que Neymar n’aurait aucune intention de quitter le PSG en fin de saison. Bien au contraire, puisqu’il souhaiterait respecter son contrat et rester donc jusqu’en juin 2027 au moins ! Cela annonce une situation des plus tendues au sein du club de la capitale.

