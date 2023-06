Le PSG cible un pote de Neymar, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Un compatriote de Neymar pour le PSG ? Le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães serait dans le viseur du club parisien, mais Newcastle prépare sa contre-attaque.

Le mercato approche à grands pas et les grandes lignes du recrutement du PSG commencent à être définies. À commencer par le démantèlement de la MNM composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, et qui devrait déboucher sur le recrutement d’un attaquant central.

Le PSG, le Barça et Liverpool sur les rangs pour Bruno Guimarães

En parallèle, le PSG aurait à coeur de recruter un voire plusieurs milieux de terrain et songerait à Bruno Guimarães d’après The Times. Le FC Barcelone serait également sur les rangs à l’instar de Liverpool comme le journaliste Fabrizio Romano l’affirme ces dernières heures.

Newcastle contre-attaque pour Guimarães