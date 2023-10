Le PSG cible un joueur à 100M€, la date du transfert révélée ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre de la succession de Marco Verratti qui s’en est allé au Qatar à Al-Arabi lors du mercato estival, le PSG aurait coché le nom de Florian Wirtz (20 ans). Le Bayer Leverkusen évaluerait son international allemand à 100M€ et son transfert pourrait avoir lieu après l’Euro 2024.

Marco Verratti a fait ses adieux au Parc des princes en septembre dernier après avoir signé en faveur d’Al-Arabi au Qatar. La presse a confié que le PSG penserait à Florian Wirtz (20 ans) pour lui succéder dans l’entrejeu de l’effectif de Luis Enrique.

Le Bayern Munich, concurrent numéro un du PSG pour Wirtz

Pour CaughtOffside , le journaliste Fabrizio Romano a dévoilé le concurrent numéro un du PSG dans ce dossier. « Florian Wirtz se révèle être un joueur de premier plan au Bayer Leverkusen - l'un des jeunes talents les plus excitants d'Europe, c'est certain, et le directeur du Bayern Munich, Christoph Freund, a déjà pris des renseignements ».

Surprise en équipe de France, un crack du PSG va refaire le coup https://t.co/cb4RlOsWp1 pic.twitter.com/k9skyEinYM — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Après l'Euro 2024, il pourrait être possible qu'il soit vendu»