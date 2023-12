Le PSG brise son rêve, l'OL en profite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 18 ans, Mahamadou Diawara s'est imposé à l'OL ces dernières semaines. Malgré le contexte lyonnais plus que compliqué, le jeune milieu de terrain tire son épingle du jeu dans le club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du PSG. D'ailleurs, il explique les raisons qui l'ont poussé à quitter son club formateur.

Bien que le PSG semble avoir l'intention de s'appuyer sur son centre de formation, à l'image de l'éclosion de Warren Zaïre-Emery, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est le cas de Mahamadou Diawara qui a quitté le club de la capitale l'été dernier avant de rejoindre l'OL. Un choix qui porte ses fruits puisqu'il s'est imposé à Lyon cette saison. Par conséquent, il ne regrette pas son choix.

«Je ne voulais pas m’accrocher à un rêve qui n’aboutirait pas»

« Le projet ne me convenait pas, et je n’avais pas forcément la volonté de rester. Je ne voulais pas m’accrocher à un rêve qui n’aboutirait pas », assure le milieu de terrain de 18 ans au micro d' OLtv , avant d'assurer que son essai à l'OL à l'âge de 13 ans ne l'a pas influencé : « Je ne pense pas que mon court passage ici à 13 ans ait exercé une grande influence sur mon choix. C’est surtout le projet qui m’a été présenté qui m’a plu ».

«L’OL avait une idée claire de la façon dont ils me voyaient évoluer»