Le PSG boucle un transfert, un secret va être révélé

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG se rapproche pas à pas du titre de champion de France, le mercato estival promet d’être agité pour le club parisien. Et pour cause, au-delà des départs attendus, les dirigeants vont devoir renforcer plusieurs postes clés. Et si au niveau du secteur défensif, la venue de Milan Skriniar est d’ores et déjà bouclée, les dirigeants de l’Inter Milan ont l'intention de se prononcer sur le dossier.

De quoi sera fait le mercato parisien ? Car si le PSG a depuis l’été dernier fait part de sa volonté d’entamer une révolution dans sa manière de fonctionner sur le marché des transferts, la mission s’annonce rude. Comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin mars, Luis Campos va rester à la tête du sportif en vue de la saison prochaine. Le Portugais va devoir redresser le navire parisien après une saison décevante.

Milan Skriniar au PSG dès cet été

L’hiver dernier, Luis Campos a réussi à valider la signature de Milan Skriniar, en fin de contrat en juin prochain avec l’Inter Milan. Ainsi, le défenseur slovaque rejoindra le PSG dès cet été. Le club parisien avait ensuite tenté de signer directement le joueur de 28 ans l'hiver dernier, sans succès.

L’Inter Milan va s’exprimer à propos de la signature de Skriniar au PSG