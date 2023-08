Le PSG boucle un transfert surprise, c’est la folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kang-In Lee pourrait devenir la nouvelle poule aux œufs d'or du PSG. En Asie, le milieu de terrain est une véritable star. Sa popularité est comparable à celle de Kylian Mbappé en France et les supporters s'arrachent les maillots à l'effigie de l'international sud-coréen. Un joli coup marketing, qui pourrait être suivi d'une saison aboutie en Ligue 1.

Recruté contre un chèque de 22M€ à la surprise générale, Kang-In Lee fait déjà l'unanimité au sein du PSG. Neymar s'est rapproché de lui, tandis que Luis Enrique est ravi de pouvoir compter sur lui. « Je suis très satisfait d'avoir Lee Kang-in. Lee Kang-in est un joueur qui vit depuis longtemps en Espagne et qui est bien connu. Il s'est beaucoup amélioré à Majorque. Ses compétences sont bonnes et il est excellent physiquement » a lâché l'entraîneur du PSG, qui n'a pas hésité à le faire entrer en jeu à Busan, chez lui, lors de la rencontre face au Jeonbuk Motors.

PSG : Une offre folle annoncée pour Mbappé, il vend la mèche en privé https://t.co/pqzeQkbA7c pic.twitter.com/MT8Fek9sjY — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Le PSG a recruté une star en Asie

A cette occasion, le PSG a pu mesurer la côte de popularité de Kang-in Lee. « C’est vrai ? On ne connaît pas Kang-in Lee chez vous en France ? Tous les gens qui s’intéressent au football en Asie le connaissent. Et en Corée, c’est encore plus que ça, Kang-in est une star, un peu l’équivalent de Mbappé chez vous, j’imagine ! » a lâché un fan au Parisien . Malgré ses 23 ans, le milieu de terrain est connu de l'ensemble des Sud-Coréens pour avoir remporté un show télévisé dès l'âge de six ans.

Kang-In Lee, star des shows TV depuis son plus jeune âge