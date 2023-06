Le PSG attend l’OM pour prendre un gros chèque !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Conscient que l'OM et le Napoli sont sur les rangs de son entraineur, le club de la capitale n'aurait pas annoncé son licenciement volontairement. En effet, la direction du PSG espérerait récupérer des indemnités de départ pour Christophe Galtier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris. Alors que cet échange entre les deux hommes a eu lieu il y a déjà plusieurs jours, la direction du PSG n'aurait pas officialisé le départ de son coach volontairement.

Le PSG joue la montre pour Galtier

Selon les informations de Sports Zone , le PSG jouerait la montre pour le licenciement de Christophe Galtier pour une raison simple. A en croire le média français, le club de la capitale espérerait qu'un club se manifeste concrètement pour pouvoir réclamer des indemnités de départ pour son entraineur.

Le PSG espère renflouer ses caisses avec Galtier