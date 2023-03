Le PSG a trouvé le remplaçant de Messi, un énorme démenti tombe

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera libre de tout contrat et pour le moment, il n’a rien signé avec le PSG. Le club de la capitale anticipe la suite, Mohamed Salah serait notamment ciblé. Foot Mercato a révélé que l’attaquant égyptien pensait à un départ de Liverpool, une rumeur à laquelle a répondu son agent.

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin prochain, le PSG travaille sur ce dossier depuis un moment. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale veut toujours prolonger Lionel Messi mais l’Argentin n’a pas encore tranché. Ce qui pourrait chambouler les plans du PSG.

Alors Paris pense à la suite. Mohamed Salah serait l’une des idées du PSG, Foot Mercato a d’ailleurs révélé ce samedi que l’attaquant de Liverpool était ouvert à un départ des Reds . Le PSG pourrait donc tenter sa chance dès cet été.

Where did you get this from if not even Mohamed and I discussed this? Please tell us. https://t.co/1I1RUtGJej