Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, l’Espagne est sous le choc

Le PSG a mis la main sur le successeur de Kylian Mbappé. Ce vendredi, Ousmane Dembélé devrait passer sa visite médicale à Paris avant de s'engager pour cinq saisons avec le club de la capitale. En France, on salue le joli coup du PSG. En Espagne, la pilule a du mal à passer auprès de certains journalistes.

Le successeur de Kylian Mbappé a été recruté pour 50M€. Une somme dérisoire, surtout lorsque l'on parle d'Ousmane Dembélé, un joueur en pleine forme et auteur d'un bon début de préparation au FC Barcelone. Le champion du monde 2018 va débarquer à Paris ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. En Catalogne, on a l'impression d'avoir été berné par Dembélé.

La presse espagnole hallucine

« Le Barça a été pris pratiquement par surprise par le départ d'Ousmane et la colère est grande face à la façon dont tous les événements se sont déroulés, car on a l'impression qu'une comédie a été jouée alors que tout était décidé depuis des jours. Ce changement d'attitude ne peut être dû qu'à une offre économique du PSG avec un timing réfléchi avec l'entourage du joueur. Dembélé a montré ses cartes suffisamment tôt pour pouvoir payer sa clause de rachat de 50 millions d'euros. Une fois de plus, le PSG et son argent se sont joués du Barça. Avec Dembélé, le Barça n'a eu le temps de négocier que des miettes car il est entre le marteau et l'enclume . » peut-on lire dans l'édito publié par Luis Miguel Sanz dans Sport

« Dembélé part pour un projet qui est menacé de ruine »