Le PSG a tout prévu pour sa révolution du mercato

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a façonné son mercato avec un objectif clair. En effet, le club de la capitale a recruté à la fois Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Manuel Ugarte dans le but de défendre haut et en avançant. Une philosophie de jeu qu'affectionne tout particulièrement Luis Enrique.

A la fin de la dernière saison, le PSG a décidé de lancer une nouvelle révolution. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se séparer de Christophe Galtier et de procéder à une large revue d'effectif. Alors que Luis Enrique a pris place sur le banc du PSG, neuf nouveaux joueurs ont été recruté par Luis Campos depuis l'ouverture du mercato estival : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Luis Enrique a déjà imposé sa patte au PSG

Selon les informations de L'Equipe , le PSG n'aurait pas choisi ses recrues au hasard. Comme l'a indiqué le média français, Luis Campos a attiré des joueurs qui collent parfaitement à la philosophie de jeu de Luis Enrique.

Un recrutement sur-mesure pour Enrique ?