Le PSG a tenté un incroyable coup pour ce transfert de dernière minute

Pierrick Levallet

Désireux de recruter un défenseur central cet hiver, le PSG a tout fait pour acter l'arrivée de Milan Skriniar en janvier. Mais le club de la capitale n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'Inter pour le transfert du Slovaque, qui débarquera à Paris en fin de saison. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi avait monté une grosse opération pour convaincre les Nerazzurri.

Si l’arrivée de Milan Skriniar au PSG est actée pour cet été, le Slovaque aurait pu débarquer plus tôt dans la capitale. En effet, Luis Campos a fait tout son possible pour attirer le défenseur central dès cet hiver. Dans les ultimes heures du mercato, Nasser Al-Khelaïfi avait pris le dossier en main. Et le président du PSG touchait au but.

Catastrophe au PSG, il raconte le calvaire du mercato https://t.co/SmVaoyrLw7 pic.twitter.com/zQhVQKTLrc — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Nasser Al-Khelaïfi avait un accord avec l’Inter

Selon les informations de Relevo , Nasser Al-Khelaïfi avait trouvé un accord avec Steven Zhang, le président de l’Inter, pour le transfert de Milan Skriniar. Les deux parties s’étaient entendues autour d’une opération à 15M€ pour le Slovaque. Néanmoins, le reste de la direction intériste lui aurait vivement déconseillé de vendre Milan Skriniar sans avoir un remplaçant avant.

Le PSG a proposé un joueur à l’Inter