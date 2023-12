Le PSG a-t-il fait une erreur avec ce transfert à 50M€ ?

La rédaction

Face à Newcastle, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Un résultat obtenu au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Pourtant, le club de la capitale en a eu des occasions pour égaliser et s’imposer. Problème, Bradley Barcola a énormément raté, ce qui a déclenché une énorme vague de critiques. Le PSG se serait-il trompé avec le transfert de l’ancien joueur de l’OL, recruté pour 50M€ cet été ?

Durant le dernier mercato estival, le PSG a considérablement fait évoluer son secteur offensif. Dans le sens des arrivées, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee, Marco Asensio et Bradley Barcola ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Pour ce qui est du dernier cité, il a été recruté pour 50M€ en provenance de l’OL, où il a été la révélation de la seconde partie de la saison dernière. Mais pour passer de Lyon à Paris, la marche est haute pour Barcola…



Riolo en remet un couche sur cette recrue du PSG ! https://t.co/QzfgFJKZO7 pic.twitter.com/fsN4SWY8H6 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Il a le niveau Youth League »

L’ancien de l’OL en a d’ailleurs fait l’expérience ces derniers jours. En effet, Bradley Barcola s’est illustré avec de nombreux et gros ratés lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Newcastle. De quoi déclencher la colère de Daniel Riolo, qui n’a pas été tendre avec le joueur du PSG suite à ce match : « Il n’y a pas à avoir mal au coeur, on est en Ligue des Champions, on n’est pas en train de regarder un match de Youth League. Qu’il aille jouer en Youth League. Mais le responsable ce n’est pas lui, c’est Luis Enrique. Il pense que c’est un joueur qui est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Il peut même pas se sortir de l’enclôt de la ferme tellement c’est un petit agneau. Je ne suis pas sévère, on parle de la Ligue des Champions. Il ne pas se comporter comme il se comporte. Lui il a le niveau Youth League. Je m’en prends à Luis Enrique de croire que c’est un joueur Ligue des Champions ».

Le bon choix du PSG ?

Les critiques se sont ainsi abattues sur Bradley Barcola suite à cette rencontre du PSG face à Newcastle. Et certains n’ont donc pas hésité à remettre en question son transfert en provenance de l’OL. Paris a-t-il alors eu raison de lâcher 50M€ pour un joueur de 21 ans qui n’avait que quelques mois de compétition en Ligue 1 ? Le PSG n’aurait-il pas mieux fait de prêter Barcola dans la foulée de son transfert pour qu’il gagne en expérience dans un environnement avec moins de pression ? Malgré tout, depuis son arrivée à Paris, l’ancien joueur de l’OL a réussi à montrer de belles choses quand Luis Enrique lui a fait confiance en championnat.



Alors, le PSG a-t-il fait une erreur avec le transfert de Barcola ?