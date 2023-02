Le PSG a fait un gros sacrifice sur le mercato

Thomas Bourseau

Bernardo Silva ou le grand rêve de Luis Campos sur le marché des transferts. C’est une information que le10sport.com vous révélait l’été dernier. Et alors que la presse anglaise a évoqué un départ de dernière minute du joueur de Manchester City cet hiver, le PSG a décidé de ne pas mordre à l’hameçon.

Le 10 juin dernier, Luis Campos débarquait au sein de la direction du PSG avec des idées claires. Le conseiller football du Paris Saint-Germain avait notamment un rêve pour le mercato qui consistait à recruter Bernardo Silva au PSG, son compatriote portugais qu’il avait déjà attiré en 2014 à l’AS Monaco. C’est en effet la recrue idéale que le10sport.com vous révélait aux yeux de Luis Campos le 3 août dernier. Le PSG avait même dégainé une offre de 80M€ à Manchester City, toujours selon les informations du 10sport.com communiquées le 18 août dernier.

Bernardo Silva était prêt à partir

Et depuis, le PSG garderait toujours un oeil sur l’évolution de la situation de Bernardo Silva à Manchester City où son contrat arrivera à expiration en juin 2025. Comme cela fut le cas par le passé, le milieu offensif de Pep Guardiola a une nouvelle fois ouvert la porte au fait de se lancer un nouveau challenge lors d’une interview pour Record . « Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet ».

Evoqué du côté du PSG, Bernardo Silva ne viendra pas à ParisSon entourage confirme au 10 Sport qu'une arrivée surprise à Paris n'est pas possiblehttps://t.co/heYoMegITE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 31, 2023

Le PSG a fait un choix fort en écartant le rêve de Campos et de Mbappé : Bernardo Silva