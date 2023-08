Le PSG a choisi ses trois prochains transferts

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG s'accélère à nouveau ces derniers jours et pourrait bien voir trois nouveaux joueurs rejoindre ses rangs. Pour Gonçalo Ramos, l'attaquant du Benfica, c'est déjà bouclé, il ne reste plus que l'officialisation. Mais le PSG a d'autres idées en tête et aimerait bien recruter deux Français, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani et celui de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola.

Après avoir enregistré sept recrues, le PSG pourrait bientôt en rajouter trois. Le club parisien est très actif sur le mercato, même si pour le moment, seul Marco Asensio est venu remplir les rangs offensifs. Le Paris-SG doit donc trouver d'autres profils offensifs et la situation de Mbappé pousse le club à agir fort.

Gonçalo Ramos bientôt Parisien

Le PSG a accéléré sur le mercato et avec le problème Kylian Mbappé et le départ de Lionel Messi, le club de la capitale était obligé de recruter en attaque. C'est désormais chose faite puisque le PSG s'est mis d'accord avec Benfica pour le transfert de Gonçalo Ramos. L'international portugais sera prêté cette saison avec option d'achat obligatoire de 65M€ + 15M€ de bonus. Selon Le Parisien , Ramos va passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

Kolo Muani dans le viseur du PSG...

Mais Gonçalo Ramos ne sera pas la seule recrue offensive du PSG. Le Parisien informe également que le club français souhaite faire venir deux autres joueurs, de nationalité française. Le premier est pisté depuis de nombreux jours par le PSG et il s'agit de l'attaquant de Francfort : Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais serait évalué à 100M€ et souhaite quitter son club allemand.

...Barcola aussi