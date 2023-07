Le PSG a bouclé un énorme coup, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il ne manque plus que l’officialisation pour que Lucas Hernandez devienne un nouveau joueur du PSG. Le club de la capitale devrait débourser 45M€ environ pour recruter le champion du monde 2018. Une somme qui suscite les interrogations compte tenu des récents pépins physique du défenseur. Mais pour Éric Rabesandratana, c’est une excellente recrue.

Le PSG semble en passe de boucler le transfert de Lucas Hernandez qui pourrait débarquer pour environ 45M€. Un investissement qui a suscité la défiance de certains supporters parisiens compte tenu du fait que le champion du monde 2018 est né à Marseille. Sa rupture des ligaments croisés lors des premières minutes de la dernière Coupe du monde ne rassure pas non plus. Et pourtant, Éric Rabesandratana est convaincu que c’est un très joli coup pour le PSG.



Rabesandratana valide le transfert d’Hernandez

« Le point positif, c’est qu’il a fait une reprise normale. Il a repris la course le 10 mars. Un mois plus tard il reprenait le jeu avec ballon. Le premier entraînement collectif a eu lieu le 23 mai. C’est donc un timing parfait pour lui, pour une reprise avec le Paris Saint-Germain afin de faire la préparation de pré-saison. C’est plutôt encourageant pour la suite », lance l’ex-défenseur du PSG dans sa chronique pour France Bleu avant d’en rajouter une couche.

«Le PSG se devait de se renforcer à ce niveau»