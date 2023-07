PSG : Neymar bloque l’arrivée d’une star

Jean de Teyssière

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar a enchaîné les blessures et les problèmes extra-sportifs, l'empêchant de mener à bien sa mission d'offrir sa première Ligue des Champions au club parisien. Et il pourrait encore mettre des bâtons dans les roues du PSG, en empêchant João Félix d'arriver.

Dans sa volonté de construire un effectif compétitif, le PSG voit les choses en grand et viserait l'attaquant portugais de 23 ans, João Félix. Acheté 126M€ par l'Atlético de Madrid en 2019, le Portugais n'a jamais réussi à s'adapter au jeu cadenassé de Diego Simeone. Il a même été prêté à Chelsea lors de la deuxième partie de saison.

Luis Enrique apprécie João Félix

Le PSG pourrait être une porte de sortie légitime pour João Félix, puisque ce dernier souhaite quitter les Colchoneros et jouer dans une équipe joueuse et offensive. La future et imminente arrivée de Luis Enrique au PSG lui ouvre toutes ces portes. D'ailleurs, le technicien espagnol apprécierait le profil de João Félix. Luis Enrique commencerait déjà à travailler sur les contours de son équipe pour l'année prochaine, mais cette arrivée du Portugais est cantonnée au départ obligatoire de l'une des stars du PSG : Neymar.

Neymar, parti pour rester ?