Le prochain club de Zidane est connu

Arnaud De Kanel

L'excellent parcours des Bleus à la Coupe du monde devrait pousser Didier Deschamps à poursuivre l'aventure. Noël Le Graët a affirmé à plusieurs reprises que le sélectionneur est maitre de son avenir. De plus, la tendance est à une prolongation longue durée côté Deschamps. Zinédine Zidane se tenait prêt, il va devoir revoir ses plans.

L'environnement délétère autour de l'équipe de France en début de Mondial ne laissait même pas imaginer une once de ce que les Bleus ont réalisé au Qatar. En remobilisant ses troupes et en atteignant une deuxième finale en quatre ans, Didier Deschamps a gardé son crédit auprès de Noël Le Graët, le président de la FFF. Ce dernier multiplie les appels du pied à son sélectionneur pourquoi poursuive l'aventure. D'après les informations du journal L'Équipe , Deschamps serait du même avis que son président et il pourrait étendre son bail jusqu'en 2026. Zinédine Zidane s'était montré patient et il attendait le poste, mais cette possible prolongation longue durée devrait le contraindre à revoir ses plans. Un club en particulier pourrait l'accueillir.

Zidane a refusé le PSG et United

Comme rapporté par le journaliste Romain Molina, Zinédine Zidane a repoussé des offres stratosphériques du PSG et de Manchester United dans l'optique de prendre la tête des Bleus . Le journaliste indique également que la FFF lui aurait promis le poste après le Qatar, pensant que Deschamps souhaiterait s'en aller. Comme évoqué précédemment, il n'en serait rien. Alors, Zidane pourrait diriger un cador italien.

La Juventus pour Zidane ?