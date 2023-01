Le boss de l’OM râle en privé, un transfert est décidé

La rédaction

En tant qu'homme d’affaires, Frank McCourt veut des résultats et vite. Il a pourtant été patient lorsqu’il avait nommé en 2016, lors de son arrivée, Jacques-Henri Eyraud au poste de président de l’OM et Andoni Zubizarreta en tant que directeur sportif. Les deux n’avaient pas convaincu et avaient fini par plier bagages en 2020. Pablo Longoria est arrivé et malgré sa grande popularité, Frank McCourt se serait montré agacé de voir si peu d’argent rentrer dans les caisses.

Au terme d’un incroyable jeu de poker menteur, c’est finalement l’OM qui a perdu dans le dossier Moffi. Sachant que Lorient voulait Bamba Dieng, l’OM a tenté de récupérer Terem Moffi. Mais, heurtés par la décision de Moffi de préférer Nice et la volonté de Lorient de récupérer Dieng, Pablo Longoria et ses hommes ont lâché leur attaquant sénégalais sans récupérer Moffi. Sous pression de Frank McCourt.

Frank McCourt voulait vendre

Ce jeu de poker menteur a vite été conclu par Pablo Longoria. L’Équipe informe qu’en privée, le propriétaire américain s’agacerait de ne voir aucune grosse vente se conclure. Il se désespère de voir le faible montant des ventes depuis qu’il est arrivé. Bamba Dieng cédé pour 10M€, apparaissait donc comme une aubaine pour McCourt et Longoria.

Quelles pistes pour l’OM ?

A trois jours de la fin du mercato, les dirigeants de l’OM s'activent pour recruter un attaquant. Le départ de Bamba Dieng oblige en effet le club phocéen à se montrer actif rapidement pour permettre à Igor Tudor d'avoir un élément offensif supplémentaire.