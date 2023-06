Le pote de Mbappé rêve d’un transfert, le verdict tombe

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi pourrait déjà aller voir ailleurs après seulement deux saisons au sein de la formation parisienne. Certaines rumeurs estiment que l'international marocain serait ouvert à l'idée d'un retour au Real Madrid. Mais son agent a révélé que le latéral droit de 24 ans allait malgré tout rester fidèle au club de la capitale.

«Notre projet maintenant c'est le PSG»

« Achraf a quitté Madrid depuis cinq ans, mais pour les canteranos, Madrid est toujours sa maison, quelque part dans son cœur il y a Madrid, il y a été formé depuis qu'il est enfant. Mais aujourd'hui nous devons être amoureux du projet qui le paie, et c'est le PSG. Si Madrid veut Achraf, logiquement nous l'écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu'il est un fan de Madrid, mais notre projet maintenant c'est le PSG. Il peut parler de Madrid avec son cœur, mais ses couleurs sont maintenant celles du PSG, qui a fait un gros effort pour lui et qui occupe 100% de son esprit » a ainsi expliqué Alejandro Camano dans un entretien pour AS .

