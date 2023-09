Le plan de l’Arabie Saoudite dévoilé avec Neymar et Benzema ?

Pierrick Levallet

La Saudi Pro League a mis le feu au mercato cet été. Le championnat saoudien a vu de nombreuses stars débarquer, comme Neymar ou encore Karim Benzema. Mais leurs transferts ne seraient pas seulement sportifs. L'Arabie Saoudite aurait prévu de grandes choses pour l'avenir et compte s'appuyer sur ces grands noms pour mener ses projets à bien.

L’Arabie Saoudite a enflammé le mercato cet été. Après avoir mis la main sur Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, le Portugais ayant claqué la porte de Manchester United, la Saudi Pro League a mis la main sur d’autres stars. Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte... De nombreux grands noms ont signé dans le championnat saoudien.

Un nouveau transfert déjà annoncé pour Neymar ! https://t.co/sDDoAIYJh7 pic.twitter.com/6kY3EKtBrJ — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Neymar et Benzema débarque en Saudi Pro League

Neymar et Karim Benzema se sont également engagés avec des clubs d’Arabie Saoudite. Ne se sentant plus désiré au PSG, le Brésilien a signé à Al-Hilal cet été. Le Ballon d’Or 2022, lui, a quitté librement le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad. Le plan de l’Arabie Saoudite avec toutes ces stars vient d’ailleurs d’être dévoilé.

L'Arabie Saoudite a un but bien précis