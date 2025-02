Le «petit Zidane» a quitté le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il monte en puissance en Serie A depuis qu’il évolue à la Fiorentina, Yacine Adli brille dans le cœur du jeu de la Viola. A tel point que le joueur formé au PSG est comparé à Zinedine Zidane par Paulo Sousa, son ancien entraîneur à Bordeaux, mais qui également passé sur le banc de la Fiorentina.

Formé au PSG, Yacine Adli n'a jamais réussi à s'imposer à Paris et s'est rapidement envolé vers les Girondins de Bordeaux où il a notamment évolué sous les ordres de Paulo Sousa. Et alors qu'il évolue désormais à la Fiorentina, Yacine Adli est encensé par ce dernier qui le compare à Zinedine Zidane.

Kvaratskhelia brille, mais son avenir au PSG s'assombrit... Quels secrets cache le Géorgien ? 🤫

➡️ https://t.co/EtI7tI9x3D pic.twitter.com/RFDv0jJ9Yd — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 10, 2025

Paulo Sousa totalement fan de Yacine Adli

« Palladino, en revanche, m'a frappé par sa croissance : c'est un homme intelligent et il joue désormais beaucoup plus verticalement. Je ne veux pas parler d'individus mais je ferai une exception pour Adli, que j'avais à Bordeaux », explique-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, avant d’oser la comparaison avec Zinedine Zidane.

«A l'époque je disais que c'était un petit Zidane»

« A l'époque je disais que c'était un petit Zidane et maintenant il mérite d'être heureux : il a une belle énergie. Florence est l'endroit idéal pour lui et pour bien d'autres. C'est parce que je vois un projet. Commisso mérite des compliments comme quiconque investit dans le football : il a construit le centre sportif et laisse travailler les entraîneurs », ajoute Paulo Sousa.