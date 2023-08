Le patron de l’OM se lâche sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme chaque été, l’OM a opéré à de nombreux changements sur le marché des transferts, et Pablo Longoria vit donc à nouveau un mercato très agité avec de nombreux renforts. Le président du club phocéen s’est d’ailleurs confié sur cette période un peu spéciale, et annonce qu’elle est même de plus en plus compliquée à gérer.

Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye… l’OM n’a pas chômé depuis le début du mercato estival et a bouclé de nombreux renforts, avec comme d’habitude son président Pablo Longoria aux manettes. Le dirigeant marseillais se retrouve chaque été contraint de recomposer une bonne partie de son effectif, et cela lui demande forcément beaucoup d’énergie.

« Le mercato aujourd’hui est plus difficile »

Dans un large entretien accordé à la revue de l’After Foot de RMC Sport , Longoria s’est confié sans détour sur le mercato et sa difficulté : « Pas la période la plus tranquille ? Non, ça, c’est certain. Le jour, la nuit, il y a toujours un dossier à traiter. J’ai le sentiment que le mercato, aujourd’hui, est devenu beaucoup plus difficile qu’il y a quelques années. C’est comme si chaque saison, il y avait des éléments supplémentaires à gérer », confie le président de l’OM.

« Tu crois qu’un dossier est bouclé, mais… »