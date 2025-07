Le Paris FC plutôt que l’OM, le transfert souhaité pour cet attaquant

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

El Bilal Touré dispose de plusieurs pistes pour son avenir. Le Paris FC et l’Olympique de Marseille songeraient notamment à s’attacher les services de l’attaquant de l’Atalanta, sous contrat jusqu’en 2027, qui aurait tout intérêt à s’engager en faveur du promu aux yeux d’Amadou Pathé Diallo, ancien international malien.

« Marseille est un très grand club, qui va disputer la Ligue des Champions. Sur le papier, c’est tentant. Mais est-ce le meilleur endroit pour un joueur qui a vécu deux saisons pas toujours faciles de se relancer ? Je n’en suis pas certain, confie-t-il dans un entretien accordé à Africafoot. A Marseille, il y a beaucoup de pression, d’attentes. Alors qu’au Paris FC, il y aura un peu plus de tranquillité. Bien sûr, on suivra de près les performances du club, de ses recrues, mais pour Touré, cela aurait du sens. »

« Ce serait un choix intéressant de signer au PFC »

Amadou Pathé Diallo espère en tout cas voir El Bilal Touré revenir en France, trois ans après son départ de Reims. « Il connaît le championnat de Ligue 1, il parle français. Il a 23 ans, et a déjà joué dans quatre championnats et quatre clubs. Cela fait beaucoup. Il a besoin d’un peu de calme pour se relancer et faire une saison complète. La saison 2025/26 sera très importante pour lui et la suite de sa carrière. Il devra faire le bon choix et être bien conseillé. Son projet devra avant tout être sportif. S’il signe au Paris FC, je pense qu’il aura un bon salaire. Bien sûr, il pourrait sans doute gagner plus ailleurs, mais de l’argent, il a le temps d’en gagner encore beaucoup. S’il va au PFC et qu’il fait une bonne saison, avec de la régularité, des buts et des passes décisives, il attirera forcément l’attention d’autres clubs. Ce serait un choix intéressant de signer au PFC », estime Amadou Pathé Diallo.