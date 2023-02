Le nom de son prochain club est lâché, Mbappé les a tous rendus fous

Axel Cornic

Une vidéo a mis le feu aux poudres ce mardi, au lendemain de la cérémonie FIFA The Best qui s’est déroulée à Paris. On y voit Kylian Mbappé interpellé sur une éventuelle arrivée en Serie A à l’avenir et loin de botter en touche, la star du Paris Saint-Germain a clairement expliqué qu’il se verrait seulement à l’AC Milan. Forcément, ça a fait l’effet d’une bombe de l’autre côté des Alpes...

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours débat, même après la prolongation record signée en mai dernier avec le PSG. Le Français a souvent été lié au Real Madrid, mais également au FC Barcelone ou encore aux cadors de Premier League, comme Liverpool.

Attendu au PSG pour combler Mbappé, il est fixé pour son transfert https://t.co/tgr5XdXyjc pic.twitter.com/H3KsklN1Nf — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Si je viens, c’est que Milan »

Et pourquoi pas la Serie A ? Une vidéo qui fait le tour des réseaux depuis lundi soir montre en effet un Kylian Mbappé certes ironique, mais pas totalement fermé à un avenir à l’AC Milan. « Si je viens, c’est que Milan » a lancé la star du PSG, lors de la cérémonie de FIFA The Best .

