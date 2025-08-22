Le mercato continue, grosse annonce du PSG !

Le PSG a jusqu’ici été relativement calme sur le marché des transferts avec seulement trois nouvelles recrues annoncées, mais la dernière ligne droit du mercato pourrait réserver quelques surprise au sein du club de la capitale. Et d’ailleurs, Luis Enrique n’exclut pas des renforts de dernière minute au PSG.
Avec les recrutements de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€ hors bonus) et Ilya Zabarnyi (22 ans, 63M€ hors bonus), le PSG continue donc son nouveau projet désormais axé sur de jeunes profils à fort potentiel que Luis Enrique souhaite développer pour amener au sommet du football européen. Mais le mercato est-il pour autant terminé au PSG, alors que certains indésirables (Donnarumma, Kolo Muani, Soler, Renato Sanches) sont plus que jamais poussés vers la sortie ?
Le PSG reste au taquet
Interrogé en conférence de presse jeudi après-midi sur la suite du mercato estival pour le PSG, Luis Enrique a fait une grande annonce en n’excluant pas des arrivées de dernière minute au sein de son effectif : « Notre obligation est de rester attentifs jusqu'à la fin du mercato. On est contents de nos recrus mais on reste prêts quelle que soit la situation », assure le coach espagnol du PSG.
« Pour ça qu’on continue à signer des joueurs »
Et alors que le PSG aura fort à faire dans les mois à venir avec notamment un titre européen à défendre en Ligue des Champions, Luis Enrique souhaite maintenir son effectif au taquet, notamment grâce à l’apport des nouvelles recrues du mercato : « C'est mon travail, le travail de l'équipe, du club. Il doit être prêt pour être imprévisible, être différent, avoir plus d'options. C'est pour ça qu'on prend des décisions. C'est pour ça qu'on continue à signer des joueurs. Mais ce n'est pas une chose publique », poursuit l’entraîneur du PSG. Reste à savoir s’il bouclera des transferts de dernière minute.