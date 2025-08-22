Le mercato continue, grosse annonce du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a jusqu’ici été relativement calme sur le marché des transferts avec seulement trois nouvelles recrues annoncées, mais la dernière ligne droit du mercato pourrait réserver quelques surprise au sein du club de la capitale. Et d’ailleurs, Luis Enrique n’exclut pas des renforts de dernière minute au PSG.

Avec les recrutements de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€ hors bonus) et Ilya Zabarnyi (22 ans, 63M€ hors bonus), le PSG continue donc son nouveau projet désormais axé sur de jeunes profils à fort potentiel que Luis Enrique souhaite développer pour amener au sommet du football européen. Mais le mercato est-il pour autant terminé au PSG, alors que certains indésirables (Donnarumma, Kolo Muani, Soler, Renato Sanches) sont plus que jamais poussés vers la sortie ?

Le PSG reste au taquet Interrogé en conférence de presse jeudi après-midi sur la suite du mercato estival pour le PSG, Luis Enrique a fait une grande annonce en n’excluant pas des arrivées de dernière minute au sein de son effectif : « Notre obligation est de rester attentifs jusqu'à la fin du mercato. On est contents de nos recrus mais on reste prêts quelle que soit la situation », assure le coach espagnol du PSG.