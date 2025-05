«Le meilleur du monde» : Une grande signature attendue au PSG ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat court jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore prolongé avec le PSG. Son agent, Enzo Raiola, a laissé entendre que les discussions en ce sens pourraient reprendre après la finale de la Ligue des champions. Ce qui serait une juste récompense pour celui qui a été le meilleur gardien du monde cette saison aux yeux de Gianluigi Buffon.

« Si le PSG a atteint la finale, c'est en grande partie grâce à lui »

« J'espère pour lui qu'il pourra gagner cette Coupe. Il a réalisé une saison exceptionnelle. Il a été de loin le meilleur gardien du monde. Si le PSG a atteint la finale, c'est en grande partie grâce à lui », estime Gianluigi Buffon, dans un entretien accordé à AS. « Gigio mérite de couronner ce rêve et les supporters du PSG aussi, mais attention : l'Inter a au moins 50% de chances de remporter la Coupe. Et ils ont un autre gardien, Sommer, qui a réalisé une saison exceptionnelle et qui a été l'un des principaux artisans du triomphe européen des Milanais. »