Le gros coup de l’OM révélé, l’offre va tomber !

L’OM s’est lancé dans une course à la signature de Pierre-Emerick selon divers médias. En Angleterre, il est spécifié qu’une offre marseillaise devrait être rapidement soumise. Marcelino l’attendrait à bras ouverts.

Comme ce fut le cas lors du mercato estival de 2022 avec les dossiers Paulo Dybala, Memphis Depay, mais surtout Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo, l’OM est lié à une star du football européen pour le marché des transferts actuel. C’est en effet ce que Relevo a confié vendredi et confirmé dans la foulée par La Provence , L’Équipe et RMC Sport : l’OM garderait un oeil sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang.

Une offre de transfert imminente ?

D’après les informations communiquées par Sky Sports, une approche formelle de la part de l’OM serait attendue pour bientôt afin de boucler le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang dont le contrat à Chelsea expirera en juin 2024.

Marcelino, fervent admirateur d’Aubameyang