Le feuilleton du mercato est confirmé, «il voulait le PSG»

Ecarté par le Napoli, qui ne l’a même pas inscrit dans la liste pour la Serie A, Victor Osimhen a finalement trouvé une solution avec un prêt à Galatasaray. Il avait pourtant d’autres plans en tête, puisqu’il aurait bien aimé rejoindre le Paris Saint-Germain, qui selon nos informations avait d’autres plans sur le mercato.

Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde s’attendait à voir le PSG miser sur une ou deux grosses stars en attaque. Et cela aurait très bien pu être le cas de Victor Osimhen, déjà suivi il y a un an et proche de Luis Campos. Mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Nigérian n’a pas été un objectif prioritaire lors du mercato qui vient de se terminer.

« Tout le monde voulait faire une grosse affaire, de De Laurentiis à Victor lui-même »

Prêté à Galatasaray, il a finalement trouvé un club pour s’exprimer cette saison, alors que la situation au Napoli semblait être devenue invivable. « Ce qui s’est passé dans le cas d’Osimhen, c’est que tout le monde a raté une énorme opportunité » a expliqué Francesco Modugno, sur Radio Marte. « Tout le monde voulait faire une grosse affaire, de De Laurentiis à Victor lui-même. Certaines équipes ont voulu profiter d'une situation compliquée et désespérée ».

« Il voulait le PSG, il aurait accepté Chelsea aussi, mais pas à un salaire inférieur à celui actuel »

« Pour le Napoli c’était presque impossible de maintenir son salaire, deux ans avant l'expiration de son contrat. Une belle opportunité a été manquée » a précisé le journaliste de Sky Sport Italia, avant d’assurer que Victor Osimhen pensait plutôt poursuivre sa carrière au PSG. « Le footballeur aurait accepté de partir en Arabie, même si ce n'était pas sa destination préférée. Il voulait le PSG, il aurait accepté Chelsea aussi, mais pas à un salaire inférieur à celui actuel ».