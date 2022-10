Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit un coup de pression

Publié le 19 octobre 2022 à 10h30

La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo souhaitait quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, l’attaquant portugais est finalement resté en Angleterre. Mais le début de saison du quintuple Ballon d’Or ne se passe pas comme prévu puisqu'il n’a enregistré que deux titularisations en championnat sur ses 8 matchs joués. Alors que les Red Devils affronteront Tottenham ce mercredi soir, Erik ten Hag s’est exprimé sur les raisons du faible temps de jeu de son joueur.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo vit un calvaire avec Manchester United. Alors qu’il souhaitait quitter les Red Devils cet été dans l’optique de disputer la Ligue des Champions, aucun club ne s’est positionné sur lui et l'attaquant portugais se voit donc obligé de rester à Manchester. Mais sa situation n’est pas la meilleure non plus. CR7 n’a pour l’instant enregistré que deux titularisations en Premier League en 8 rencontres jouées et inscrit qu’un seul but. Erik ten Hag a voulu donner des explications sur le faible temps de jeu du quintuple Ballon d’Or.

Mercato : Cristiano Ronaldo vit un calvaire, son clan part au clash https://t.co/Fiku5pDqYq pic.twitter.com/C5fUXWIlg0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

« Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain »

Alors que Cristiano Ronaldo n’avait pas caché sa frustration de sortir du terrain lors du dernier match face à Newcastle, Erik ten Hag avait donné des explications juste après la rencontre. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur néerlandais est revenu sur cet épisode. « Aucun joueur n'est content de sortir. Je comprends cela. Je n'ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain. »

Cristiano Ronaldo pourrait profiter de l’absence d’Anthony Martial