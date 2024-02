Le boss du PSG va boucler le transfert d’un crack ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé étant sur le départ, le PSG a déjà établi son plan de vol pour le prochain mercato estival. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs, dont en défense. La formation parisienne garderait notamment un oeil sur Antonio Silva. D'ailleurs, Luis Campos pourrait avoir un rôle majeur dans ce dossier.

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le club de la capitale veut se renforcer massivement dans plusieurs secteurs. En attaque, quelques noms ont déjà été évoqués comme Victor Osimhen, Marcus Rashford, Rafael Leão ou encore Viktor Gyökeres.

Le PSG garde un oeil sur Antonio Silva

Au milieu de terrain, le PSG cible Bruno Guimarães, Joshua Kimmich et Bernardo Silva. Mais ce n’est pas tout. La formation parisienne souhaite également mettre la main sur un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le PSG ira superviser le match entre le Sporting et le Benfica ce jeudi et pourrait suivre attentivement Antonio Silva. Le pensionnaire de la Ligue 1 pourrait d’ailleurs avoir un joker dans ce dossier.

Luis Campos, atout majeur dans ce dossier ?