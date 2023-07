Le boss du PSG se fait «un ami», l’improbable révélation qui chamboule le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Bien lancé dans son mercato estival, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de six recrues. Si Luis Campos semble plus inspiré, sa relation avec Jorge Mendes est régulièrement mise en avant. Le célèbre agent portugais ne connaît pas que le conseiller football parisien, il considère aussi Nasser Al-Khelaïfi comme son ami.

L’été dernier, le PSG a changé pas mal de choses pour faire de la place à Luis Campos et Christophe Galtier. Un choix qui n’a pas porté ses fruits puisque le technicien français a déjà été licencié après une petite saison passée dans la capitale. Le PSG a décidé de choisir Luis Enrique pour lui succéder.

Jorge Mendes, un agent très présent

Luis Campos, lui, est toujours là. Avec déjà six recrues, le mercato du PSG démarre fort. Et l’une des analyses qui en découle, c’est la proximité entre le conseiller football parisien et Jorge Mendes, le puissant agent. En réalité, cette « alliance » entre le PSG et Mendes n’est pas nouvelle.

Le PSG le connaît depuis longtemps