«Le bordel», l’OM balance sur la signature de De Zerbi !

Au terme d’une saison 2023/2024 qui n’était pas du tout à son goût tant sportivement qu’au niveau institutionnel, Medhi Benatia a vu débarquer Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Le patron de la section sportive a révélé à L’Équipe avoir peiné à lui faire comprendre toute la complexité ambiante autour de l’OM de l’époque. Une situation qui a bien évolué puisque Roberto De Zerbi noterait des changements clairs d’après le directeur du football.

En l’espace d’un an, l’Olympique de Marseille a bien changé. Au moment de la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif le 30 novembre 2023, le club phocéen s’est retrouvé dans une situation délicate tant sportivement avec les multiples départs pour la Coupe d’Afrique des nations notamment, mais aussi sur le marché des transferts puisque le mercato de l’OM était encadré par la DNCG. En interview parue dans L’Équipe ce jeudi, Benatia a fait part d’une attitude tout bonnement catastrophique au sein du groupe professionnel.

«C'était très compliqué, au départ, d'expliquer à De Zerbi tout le bordel»

De par son travail au cœur de l’institution marseillaise et de concert avec le président Pablo Longoria sur le marché, Medhi Benatia a hérité d’une promotion à l’Olympique de Marseille. Le dirigeant marocain est passé de conseiller sportif à directeur du football du club phocéen. Invité à s’exprimer sur sa méthode de travail qui a visiblement porté ses fruits au vu de son tout nouveau statut depuis le 8 janvier, Benatia a reconnu à L’Équipe que le processus n’a pas été simple.

« C'était très compliqué, au départ, d'expliquer à De Zerbi tout le bordel, mais je lui ai promis : "Ne t'inquiète pas, je suis responsable. Je vais nettoyer tout ça, je vais te faire travailler dans un contexte comme si tu étais à Sassuolo." ».

«Mon rôle était d'isoler le sportif, le propriétaire l'a compris et (...) je n'ai de comptes à rendre à personne»

Nommé entraîneur de l’OM le 29 juin 2024 pour trois ans jusqu’à l’été 2027, Roberto De Zerbi avait donc été prévenu par Medhi Benatia de l’atmosphère spéciale, mais en progression professionnellement parlant à Marseille. Et si l’on se fie aux déclarations du directeur du football de l’Olympique de Marseille pour le quotidien sportif, il semble qu’il a tapé dans le mille au vu du constat de De Zerbi.

« Aujourd'hui, il me dit : "Je ne sens pas une pression particulière ici, il y a cet engouement, c'est magnifique, et au club, je travaille bien, il y a mes hommes avec moi, c'est sain." Mon rôle était d'isoler le sportif, le propriétaire l'a compris et tant que Pablo est d'accord pour suivre ça, je n'ai de comptes à rendre à personne ».