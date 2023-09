Laurent Blanc viré, il annonce un désastre à l’OL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laurent Blanc n'a pas tenu plus de quatre journées cette saison. A la tête de l'OL depuis octobre 2022, le technicien français a été remercié par sa direction. Sauf retournement de situation, il devrait être remplacé par Gennaro Gattuso. Selon Denis Balbir, l'équipe lyonnaise doit se concentrer sur le maintien cette saison.

Laurent Blanc n'a pas fait long feu cette saison. Le technicien français a été remercié par sa direction et devrait être remplacé par Gennaro Gattuso, ancien international italien. Selon Denis Balbir, John Textor est responsable de cette situation.

L'OL prend une nouvelle décision pour remplacer Laurent Blanc https://t.co/fLBE1spqJo pic.twitter.com/Sx8PvASBi6 — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« C’est assez catastrophique ! »

« Quand je vois ce qui se passe depuis une semaine sur le dossier du remplacement de Laurent Blanc à l’OL, je n’ai qu’une envie : dire « bravo Textor » ! Depuis que l’actionnaire américain est là, tout part de travers. A l’exception des féminines qui ont remporté le Trophée des Champions dimanche. Mais du côté de l’équipe masculine, c’est assez catastrophique ! » a lâché le journaliste.

L'OL joue le maintien selon Balbir