«L’attaquant le plus fort du monde» : Le PSG tente un coup de folie

Pour renforcer le secteur offensif et épauler Kylian Mbappé, bien trop esseulé cette saison, le PSG envisage de recruter Victor Osimhen. Auteur de 21 buts en Serie A, l'international nigérian, considéré en Italie comme le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, serait ciblé par le club parisien, mais aussi d'autres équipes au sein de l'Europe

21 buts et 5 passes décisives en Serie A. Les statistiques de Victor Osimhen cette saison impressionnent. Le joueur de 24 ans est sur un nuage sous le maillot du Napoli et cela n'est pas passé inaperçu. Comme le confirme le journaliste Andrea D’Amico, plusieurs équipes européennes auraient coché son nom en Premier League, mais aussi en France. En grande difficulté sur le plan sportif, le PSG se serait manifesté dans ce dossier Osimhen.

Le PSG sur le coup pour Osimhen

« Je pense que nous avons l'embarras du choix, surtout de la part de l'Angleterre. Osi est l'attaquant le plus fort du monde à l'heure actuelle, plus encore que Haaland. Ces considérations sur le marché seront faites après la fin du championnat. Le PSG ne doit pas non plus être sous-estimé en ce qui concerne Osimhen » a confié D'Amico lors de l'émission Tutti Convocati sur Radio 24.

« Il a des qualités incroyables »