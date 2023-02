L’ASSE vend la mèche pour la vente du club

Arthur Montagne

La vente de l'ASSE continue de faire parler après plusieurs mois durant lesquels les rumeurs se sont multipliées sans qu'aucun projet n'aboutisse. Néanmoins, tout est relancé depuis quelques heures avec le communiqué Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, annonce une levée de fonds « pour l’achat de ce club de football historique ». Difficile de ne pas avoir y voir un lien avec l'ASSE, d'autant plus que Peuple-Vert a enquêté sur ce dossier afin d'en savoir plus et a découvert une lettre signée de la main de Bernard Caïazzo qui pourrait bien confirmer la vente de l'ASSE.

Une lettre fuite pour la vente de l'ASSE

Sur son site internet, Peuple-Vert divulgue donc le contenu de cette lettre : « A la suite de nos échanges, je vous confirme mon accord sur les éléments suivants. Le SPV AS Saint-Etienne s'engage à acquérir le bien suivant :

- Type de bien : Cent pour cent des actions ASSE Groupe qui possède SASP AS Saint-Etienne ainsi que les SCI filiales valeur 20 millions de biens immobiliers sachant que la dette nette est positive.

- Lieu du bien : Saint-Etienne

- Prix d'achat : 30 millions d'euros (trente millions d'euros) ».

«L'attestation certifie que les fonds en votre possession après la levée pourront être utilisés pour l'achat de l'entreprise»