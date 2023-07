L'ASSE recrute un attaquant, c'est la panique dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'une des priorités de l'ASSE était de dénicher un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Jean-Philippe Krasso qui s'est engagé avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Dans cette optique, les Verts ont misé sur Ibrahim Sissoko qui débarque libre en provenance de Sochaux. Un profil sur lequel s'est prononcé Alexandre Corboz.

Ibrahim Sissoko pose question

« Au niveau du football, je n’ai pas grand-chose à dire de mal sur le buteur malien. A Béziers, Niort et Sochaux, Ibrahim Sissoko a prouvé qu’il était un vrai bon avant-centre pour ce type de championnat rugueux. Vu leurs moyens, les Verts ne pouvaient, de toute façon, pas attirer beaucoup plus fort pour remplacer Jean-Philippe Krasso. Bien sûr, on n’est pas sur le même profil. Il s’agit d’un joueur moins altruiste et moins technique, mais, au niveau du sportif, je n’ai rien à dire », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d'émettre des doutes sur cette recrue.

«Au niveau de l’état d’esprit, j’ai quand même quelques points qui me dérangent»