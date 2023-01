L’ASSE met le feu sur le mercato !

Arthur Montagne

Il fallait s’y attendre, l’ASSE est déjà le grand agitateur du mercato. Et pour cause, alors que les Verts sont derniers de Ligue 2 avec déjà quatre points de retard sur le 19e, Loïc Perrin et Laurent Battles ont rapidement fait ériger le mercato d’hiver en priorité pour inverser la seconde partie de saison. Et ce n’est pas terminé.

Comme attendu, l'AS Saint-Etienne a démarré très fort le mercato d'hiver. Il faut dire que le club du Forez doit absolument se renforcer durant le mois de janvier afin d'éviter une nouvelle relégation, synonyme de catastrophe pour les Verts, actuellement derniers de Ligue 2. Et l'ASSE ne perd pas de temps.

Déjà deux recrues à l'ASSE

En effet, les Verts ont déjà bouclé l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Gaëtan Charbonnier a ainsi débarquer avant même l'ouverture du mercato en qualité de joker en provenance de l'AJ Auxerre avant d'être imité ces dernières heures par Dennis Appiah qui arrive lui du FC Nantes. Deux renforts d'expérience qui doivent permettre à l'ASSE de redresser la barre en championnat.

Et ce n'est pas terminé

Mais l'ASSE compte bien encore se renforcer d'ici le 31 janvier. En effet, les Verts souhaitent encore enrôler un gardien de but compte tenu des prestations décevantes de Matthieu Dreyer et Etienne Green. Dans cette optique, la priorité se nomme Gautier Larsonneur.