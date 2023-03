L’ASSE le met à la porte, « ça m’a fait de la peine »

La rédaction

Âgé de 37 ans, Mathieu Debuchy aura effectué une belle carrière que ce soit en France ou en Angleterre. Révélé du côté du LOSC, le latéral droit avait fait les beaux jours de Newcastle, et après une expérience mitigée du côté d’Arsenal, était revenu dans l’Hexagone du côté de Bordeaux, puis de l’ASSE. Désormais à Valenciennes, le joueur aurait aimé finir sa carrière chez les Verts.

International français à 27 reprises, Mathieu Debuchy termine petit à petit sa belle carrière du côté de Valenciennes, qui évolue en Ligue 2. Dans un entretien accordé à Oh My Goal , le latéral est revenu sur plusieurs passages importants de sa carrière, et notamment sur celui du côté de l’ASSE qu’il avait rejoint en 2018 après un prêt marqué par une grosse blessure avec Bordeaux.

Debuchy voulait terminer sa carrière avec l’ASSE

Déjà en difficulté à son arrivée, l’ASSE aurait pu être le dernier club de la carrière de Mathieu Debuchy. « J'avais soumis l'idée, j'avais l'envie de terminer ma carrière à Saint-Étienne. Le président était ok avec ça. J'ai eu une bonne relation avec Roland Romeyer. Lui était favorable à 100% à l'idée de me prolonger. J'ai su dans cette deuxième partie de saison à partir du mois de février, le coach me dit on verra un peu plus tard, on attend de se maintenir et on voit après » , déclare l’ancien latéral du LOSC.

Il recale l'OM pour... l'ASSE ! https://t.co/SOSI4cFlpI pic.twitter.com/FGjWKUhe7B — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Quitter l’ASSE a été un « coup dur » pour Mathieu Debuchy