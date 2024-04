L’Arabie Saoudite a sa réponse pour ce transfert à l’OM

La rédaction

En janvier 2023, l’OM avait sorti le chéquier pour recruter Azzedine Ounahi en provenance d’Angers. Sur le papier, le transfert du Marocain est un excellent coup, lui qui venait de sortir d’une grosse Coupe du monde. Mais voilà que depuis son arrivée Marseille, Ounahi n’a jamais réellement montré toute l’étendue de son talent. Alors que des questions se posent concernant l’avenir de l’Olympien, la réponse serait déjà connue pour un transfert en Arabie Saoudite.

Prometteur à son arrivée à l’OM, Azzedine Ounahi n’arrive pas à convaincre sur le terrain. Le Marocain fait l’objet de vives critiques, Daniel Riolo lâchait d’ailleurs récemment sur le joueur de Jean-Louis Gasset : « Ounahi est passé au travers complet. C’est terminé, tu ne peux plus lui faire confiance. Maintenant, tu en es à espérer qu'un jour il sorte une passe ou un truc. Mais là en fait qui espère encore quoi que ce soit ? Il est fini ce joueur, il est cramé. Le mec on l’a recruté l'année dernière, il est arrivé avec un boulard énormissime et il n'a même pas un niveau de National ». Cela pourrait-il avoir des conséquences sur l’avenir d’Ounahi à l’OM ? A ce propos, Riolo expliquait : « C’est terminé, il n’y a plus d’espoir. Le club espère qu’il ne perdra pas trop de valeur marchande pour pouvoir le vendre. Mais ce qu’il fait, c’est inadmissible. C’est terminé ».

Quel avenir pour Ounahi ?

Quid alors maintenant de l’avenir d’Azzedine Ounahi, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM ? Journaliste pour Lions de L’Atlas , Hakim Zhouri a apporté des éléments de réponse sur X . Concernant un potentiel départ du Marocain au prochain mercato estival, il a tout d’abord expliqué : « Cela va dépendre d’une du nouvel entraîneur qui viendra et de deux des offres que l’OM recevra pour lui ».

De l’OM à l’Arabie saoudite ?