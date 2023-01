L’annonce de Barcelone sur le mercato de Lionel Messi

Thibault Morlain

En 2021, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Une terrible décision pour chacune des parties. Mais alors que cela va un peu mieux financièrement chez les Blaugrana, Joan Laporta n’a pas caché son désir de faire revenir l’actuel joueur du PSG. Quid alors d’un retour de Messi au Barça ? En Catalogne, on a évoqué le sujet.

Revenu de la Coupe du monde, Lionel Messi peut enfin se pencher sur son avenir. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin a une décision à prendre. Et visiblement, Messi se dirige tout droit vers une prolongation avec le club de la capitale. De quoi alors mettre un terme au rêve du FC Barcelone de faire revenir son mythique numéro 10 ?

« C’est un rêve que nous avons, mais… »

Au Barça, Joan Laporta a multiplié les sorties et les appels du pied en direction de Lionel Messi. Le rêve était de revoir l’Argentin avec le maillot du FC Barcelone. Pour The Athletic , une source chez les Blaugrana a confié : « Les options du FC Barcelone pour faire revenir Messi ne sont pas énormes. C’est un rêve que nous avons, mais nous ne pouvons pas créer trop d’attente ».

