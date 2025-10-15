Lamine Yamal transféré au PSG : Il donne la réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, le PSG serait prêt à toutes les folies pour faire venir Lamine Yamal en provenance du FC Barcelone. Mais Bruno Salomon, journaliste spécialité sur le PSG, a répondu cash au sujet du crack espagnol et assure que les dirigeants parisiens ne comptent pas le recruter, pas plus que Manu Koné, le milieu français de l’AS Rome.

Le PSG prépare-t-il un nouveau coup légendaire sur le marché des transferts, huit ans après avoir explosé les records d’achat pour faire venir Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€) qui restent, à ce jour, les deux joueurs les plus cher de toute l’histoire du mercato ? La prochaine lubie des dirigeants du PSG serait Lamine Yamal (18 ans), le jeune phénomène du FC Barcelone.

Le PSG sur Yamal ? C’est le journaliste Romain Molina qui a récemment dévoilé l’information sur sa chaine Youtube : « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a-t-il indiqué. Mais l’intérêt du PSG pour Yamal est-il vraiment concret ?