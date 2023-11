Lâché par l’OM, il réclame 3M€

Axel Cornic

Parti de l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, Igor Tudor semble sur le point de retrouver un club. La presse italienne annonce une signature imminente au Napoli pour le Croate, qui devrait prendre la suite d’un Rudi Garcia qui n’aura finalement tenu que quelques mois sur le banc des Champions d’Italie.

Contesté il y a quelques mois, regretté par certains désormais, Igor Tudor va rebondir après sa seule saison passée à l’OM. Le technicien de 45 ans serait en effet sur le point de signer pour le Napoli, qui devrait se séparer de Rudi Garcia après la défaite à domicile face à Empoli (0-1), en Serie A.

C’est déjà fini pour Rudi Garcia au Napoli

Les médias italiens assurent que l’arrivée de Tudor à Naples serait imminente, tout comme d’ailleurs le limogeage de Rudi Garcia. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà quitté l’Italie pour s’envoler pour Nice et attendrait seulement un appel du président Aurelio De Laurentiis pour mettre un terme à son aventure napolitaine.

Tudor voudrait un contrat de 18 mois